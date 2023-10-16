Условия использования: Использование данного приложения и полученных QR-кодов предназначено исключительно для легальных целей и должно соответствовать текущему национальному и международному законодательству. Функциональность, корректность и доступность данного бесплатного онлайн сервиса не гарантируются. Создание более 30 QR-кодов за одну минуту должно быть письменно разрешено компанией TEC-IT. Дополнительная информация: Правовые положения и конфиденциальность. Версия: 1.7.1.13237