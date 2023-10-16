Используйте QR-коды для посещения веб-сайтов, набора телефонных номеров, отправки SMS-сообщений, написания твитов, обмена контактными данными, настройки доступа к сети Wi-Fi и т.д. Попробуйте сами - просто считайте QR-коды смартфоном!
Сгенерированные QR-коды являются бесплатными и доступными в течение длительного срока. Используя данный сервис создания QR-кодов, Вы принимаете Условия использования.
Просто вставьте данный HTML код в Ваш сайт, блог или E-Mail.
Вы хотите создавать QR-коды с собственными данными на своём сайте или своим приложением? Детали Вы найдёте в документации QR-Code API.
Выберите между профессиональной программной для создания штрихкодов Barcode Studio или бесплатной программой QR Code Studio. Обе программы доступны для Microsoft Windows, Mac OS X и Linux.
Условия использования: Использование данного приложения и полученных QR-кодов предназначено исключительно для легальных целей и должно соответствовать текущему национальному и международному законодательству. Функциональность, корректность и доступность данного бесплатного онлайн сервиса не гарантируются. Создание более 30 QR-кодов за одну минуту должно быть письменно разрешено компанией TEC-IT. Дополнительная информация: Правовые положения и конфиденциальность. Версия: 1.7.1.13237